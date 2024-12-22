"Многократно большие разрушения": после атаки дронов на Казань Путин снова угрожает Украине

В субботу, 21 декабря, Казань подверглась атаке дронов. Президент России Владимир Путин на фоне этого снова начал угрожать Украине "ответом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Заметим, что в результате работы вражеской РЭБ несколько БпЛА попали в казанскую многоэтажку – что россияне пытались выдать за целенаправленную атаку.

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Что Путин говорил об "ответе" на атаку по Казани

Владимир Путин выразил уверенность, что местные власти Казани восстановят все, что было повреждено из-за атаки.

Кто и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями за это у себя,

– указал диктатор.

Путин намекнул, что Украина пожалеет о том, что "пытается сделать в их стране". Кроме этого, Путин пригрозил эфемерным движением "еще большими темпами".

Заметим, в Центре противодействия дезинформации предполагают, что в Казани беспилотник мог атаковать Казанский пороховой завод, который является важным объектом российского военно-промышленного комплекса. А видео, где дроны попадают в многоэтажку – это следствие работы РЭБ.