Российские БпЛА атаковали Киевскую область: повреждены дома, есть раненые
- Российские войска атаковали Киевскую область в ночь на 23 марта, в частности Бучанский район, где пострадали женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения.
- В Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль, в Фастовском районе поврежден еще один дом, а в Броварском районе произошел пожар на предприятии, которую потушили.
- Пострадавшие получили незначительные травмы обломками и стресс, им оказывается необходимая медицинская помощь, но госпитализация не требуется.
- На местах работают экстренные службы для выяснения детальных последствий атаки.
Российские войска в ночь на 23 марта атаковали Киевскую область. Под основным ударом оказался Бучанский район, где есть пострадавшие.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь, предварительно в госпитализации они не нуждаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
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Какие последствия российских атак дронами в Киевской области
В ночь на 23 марта россияне атаковали ударными дронами Киевскую область, в частности саму столицу.
В области больше всего этой ночью пострадал Бучанский район. Там травмированы женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения.
Предварительно у пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
В Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль.
Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.
В Броварском районе начался пожар на предприятии. Его уже потушили.
На местах работают экстренные службы, более подробные последствия атаки выясняют.
Последствия вражеских атак на Киевщину 23 марта: фото ГСЧС, Киевская ОВА