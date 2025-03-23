Российские БпЛА атаковали Киевскую область: повреждены дома, есть раненые

Российские войска в ночь на 23 марта атаковали Киевскую область. Под основным ударом оказался Бучанский район, где есть пострадавшие.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь, предварительно в госпитализации они не нуждаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Какие последствия российских атак дронами в Киевской области

В ночь на 23 марта россияне атаковали ударными дронами Киевскую область, в частности саму столицу.

В области больше всего этой ночью пострадал Бучанский район. Там травмированы женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения.

Предварительно у пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль.

Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.

В Броварском районе начался пожар на предприятии. Его уже потушили.

На местах работают экстренные службы, более подробные последствия атаки выясняют.

Последствия вражеских атак на Киевщину 23 марта: фото ГСЧС, Киевская ОВА