К счастью, пострадавших или погибших нет. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Что известно об ударе?

Россия вечером 16 сентября снова терроризировала гражданское население. Страна-агрессорка запустила дроны по жилым домам и транспорту.

В Броварском районе в результате вражеских обстрелов возник пожар на территории частного дома. Пожарные ликвидировали возгорание.

Кроме того, повреждения получило хозяйственное здание. Также россияне повредили сельскохозяйственную технику, грузовые полуприцепы и автомобиль.

В Фастовском районе в результате ударов беспилотников разрушений подверглись объекты местных предприятий и частные жилые дома. Экстренные службы продолжают работать на местах поражений и фиксируют последствия очередной атаки.

Российские обстрелы украинских городов 16 сентября

Страна-агрессорка в течение дня, 16 сентября, терроризировала украинские города реактивными дронами. Вечером того дня россияне атаковали Киев беспилотниками. В результате удара повреждено учебное заведение в Голосеевском районе.

Утром того же дня в результате российской атаки БПЛА в столице был полностью уничтожен склад Фонда Елены Зеленской. Там сохраняли гуманитарную помощь, которую фонд закупал и получал от партнеров.

Также Россия обстреляла Одессу. Из-за российского удара погиб человек. Кроме того, горели гаражи, были повреждены автомобили и частные дома.