На щастя, постраждалих чи загиблих немає. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про удар?

У Броварському районі внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вогнеборці вже повністю ліквідували загоряння.

Також у Броварському районі руйнувань зазнала господарська будівля. Окрім цього, пошкоджено сільськогосподарську техніку, вантажні напівпричепи та легковий автомобіль.

У Фастівському районі внаслідок ударів БпЛА пошкоджень зазнали об'єкти місцевих підприємств та приватні житлові будинки.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях уражень і фіксують наслідки чергової атаки.