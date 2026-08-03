Об этом сообщил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.
Что известно об атаке?
Попадание, произошедшее ночью в Приморском районе города, почти полностью обесточило Мариуполь и район.
Кроме того, вражеские силы ПВО пытались сбивать БПЛА, а обломки падали на крышу частного дома. Там вспыхнул пожар, однако, по словам Андрющенко, спасатели отказывались его тушить из-за страха удара дронов.
К тому же, в Мангуше были поражены стоянки в восточной части поселка. В настоящее время данные уточняются.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Дроны провели атаку на Мариуполь и район / Изображение со страницы Андрющенко
Недавно над временно оккупированным Мариуполем заметили густой столб дыма. Перед этим в городе объявили об угрозе атаки беспилотников. Местные жители предполагают, что пожар мог возникнуть на автозаправке или в результате возгорания грузовика с топливом.
Отметим, что российские военные продолжают контролировать порт в оккупированном Мариуполе, превратив его в военный объект. На территории порта они хранят топливо и обустраивают воинскую часть, поэтому полноценная гражданская деятельность предприятия в настоящее время не ведется.
Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в ближайшее время возобновление деятельности мариупольского порта вряд ли возможно.