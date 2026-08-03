Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що відомо про атаку?

Влучання, яке сталося вночі в Приморському районі міста, майже повністю знеструмило Маріуполь і район.

Окрім того, ворожі сили ППО намагалися збивати БпЛА, уламки ж попадали на дах приватного будинку. Там спалахнула пожежа, однак, за словами Андрющенка, рятувальники відмовлялися її гасити через страх удару дронів.

До того ж, у Мангуші було уражено місця стоянок у східній частині селища. Наразі дані уточнюються.



Дрони атакували Маріуполь та район / Зображення зі сторінки Андрющенка

Нещодавно над тимчасово окупованим Маріуполем помітили густий стовп диму. Перед цим у місті оголосили загрозу атаки безпілотників. Місцеві жителі припускають, що пожежа могла виникнути на автозаправці або внаслідок загоряння вантажівки з пальним.

Зауважимо, що російські військові продовжують контролювати порт в окупованому Маріуполі, перетворивши його на військовий об'єкт. На території порту вони зберігають паливо та облаштовують військову частину, через що повноцінна цивільна робота підприємства наразі не ведеться.

Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, найближчим часом відновлення діяльності маріупольського порту навряд чи можливе.