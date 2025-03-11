Украина показывает силу: рекордное количество БпЛА атакует Москву перед переговорами с США

Перед началом переговоров в Саудовской Аравии делегаций Украины и США Москва оказывается под рекордной атакой БпЛА. Московские аэропорты закрывались, взрывы раздавались в российской столице и окрестностях.

Атака происходила фактически во время подготовки переговоров в Саудовской Аравии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Россия пылает перед переговорами Украины и США

Российские силы противовоздушной обороны говорят, что перехватили 69 украинских беспилотников, двигавшихся в направлении Москвы, вследствие, вероятно, самой масштабной атаки на российскую столицу за весь период войны.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, дроны были сбиты над разными районами Московской области. По словам губернатора области Андрея Воробьева, в результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения. Также появились сообщения о перехвате беспилотников в других российских регионах.

Из-за атаки были введены ограничения на полеты в и из четырех ключевых аэропортов Москвы.

Атака произошла накануне важных переговоров между представителями Украины и США в Саудовской Аравии, где планируется обсуждение путей урегулирования войны.

Накануне встречи президент Украины Владимир Зеленский предложил в качестве первого шага к прекращению огня остановить авиаудары и военные операции на море.

Российские власти заявляют о сбитии 337 беспилотников над страной этой ночью. Мэр Москвы назвал эту атаку на российскую столицу самой масштабной за все время.