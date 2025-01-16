Под Воронежем горит нефтебаза: ее тушат десятки машин и 2 пожарных поезда

Воронежскую область России атаковали беспилотные летательные аппараты. В результате атаки там вспыхнул пожар.

Для того, чтобы потушить возгорание в Лискинском районе привлекли десятки машин и 2 поезда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Была угроза повторной атаки

В ночь на 16 января территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БпЛА. Местные власти пишут, что большинство из них пришлось на нефтебазу.

В то же время губернатор области также настаивает, что пострадавших нет. По предварительным данным, имущество россиян тоже не пострадало.

Губернатор Воронежской области также отметил, что на начальном этапе тушение пожара осложняла угроза повторных атак на объект. По его словам, по состоянию на 8:00 утра с огнем на нескольких резервуарах борются десятки единиц техники и два пожарных поезда. Кроме этого, из двух соседних регионов направили помощь.

Власти отметили, что на месте работают все необходимые службы.