Почти сотня БпЛА обеспечила громкую ночь в России: горели нефтепродукты, не работали аэропорты
- Российские ПВО заявили об уничтожении нескольких десятков украинских БпЛА в разных регионах, в частности в Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму.
- В результате падения обломков дронов в Воронежской области произошло возгорание нефтепродуктов.
С вечера 27 до утра 28 января в ряде областей страны-агрессора было снова неспокойно. Несколько регионов России были под атакой дронов.
Так, Министерство обороны России в очередной раз отчиталось о массированной атаке беспилотников. По заявлению ведомства, очередные силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 75 украинских БпЛА в разных регионах страны и над акваториями морей.
Что известно об ударе БпЛА по России?
Больше всего дронов, по данным российской стороны, сбили над Краснодарским краем (24) и временно оккупированным Крымом (23).
Еще беспилотники фиксировали над Черным и Азовским морями, а также в Белгородской, Астраханской, Курской, Воронежской, Брянской, Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областях.
О воздушных атаках также сообщали губернаторы регионов. В частности, в Брянской области заявили об уничтожении двух БпЛА без пострадавших и разрушений.
Тич тем временем в Воронежской области дроны якобы были обнаружены и подавлены средствами ПВО и РЭБ. Там во время падения обломков произошло возгорание нефтепродуктов, которое впоследствии ликвидировали.
В Ростовской области сообщили об уничтожении дронов в Азовском и Чертковском районах.
На фоне воздушной тревоги в ряде регионов временно приостанавливали работу аэропортов. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Краснодара, Геленджика, Волгограда, Саратова и Калуги.
По сообщениям российских служб, эти меры объясняли необходимостью обеспечения безопасности полетов. Впоследствии все ограничения были отменены, а работу аэропортов восстановили.
Какие последствия последних атак дронов на Россию?
Вечером 24 января Белгород подвергся мощному удару, в результате которого были поражены объекты энергетической инфраструктуры и возникли перебои с электроснабжением.
На следующий день, 25 января, масштабные отключения света зафиксировали сразу в нескольких российских городах – Белгороде, Таганроге и Перми. Причинами называли вероятные атаки беспилотников и аварийные сбои в электросетях. В ряде случаев взрывы связывали с ударами дронов.
В ночь на 26 января беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, раздавались взрывы. В результате удара повреждены четыре жилых дома, одного человека доставили в больницу.