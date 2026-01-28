Почти сотня БпЛА обеспечила громкую ночь в России: горели нефтепродукты, не работали аэропорты

С вечера 27 до утра 28 января в ряде областей страны-агрессора было снова неспокойно. Несколько регионов России были под атакой дронов.

Так, Министерство обороны России в очередной раз отчиталось о массированной атаке беспилотников. По заявлению ведомства, очередные силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 75 украинских БпЛА в разных регионах страны и над акваториями морей.

Читайте также Крым атакуют дроны: в Севастополе звучит тревога второй раз за сутки

Что известно об ударе БпЛА по России?

Больше всего дронов, по данным российской стороны, сбили над Краснодарским краем (24) и временно оккупированным Крымом (23).

Еще беспилотники фиксировали над Черным и Азовским морями, а также в Белгородской, Астраханской, Курской, Воронежской, Брянской, Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областях.

О воздушных атаках также сообщали губернаторы регионов. В частности, в Брянской области заявили об уничтожении двух БпЛА без пострадавших и разрушений.

Тич тем временем в Воронежской области дроны якобы были обнаружены и подавлены средствами ПВО и РЭБ. Там во время падения обломков произошло возгорание нефтепродуктов, которое впоследствии ликвидировали.

В Ростовской области сообщили об уничтожении дронов в Азовском и Чертковском районах.

На фоне воздушной тревоги в ряде регионов временно приостанавливали работу аэропортов. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Краснодара, Геленджика, Волгограда, Саратова и Калуги.

По сообщениям российских служб, эти меры объясняли необходимостью обеспечения безопасности полетов. Впоследствии все ограничения были отменены, а работу аэропортов восстановили.

Какие последствия последних атак дронов на Россию?