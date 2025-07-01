Ночью Россию всколыхнули взрывы: БпЛА атаковали Калугу и Новороссийск
- Ночью 6 июля беспилотники атаковали российскую Калугу и Новороссийск, вызвав взрывы.
- В Новороссийске, где базируется Черноморский флот, сообщали об атаке безэкипажными катерами и БпЛА.
В ночь на 6 июля Россия снова оказалась под атакой беспилотников. О взрывах сообщали жители Калуги и Новороссийска.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Как дроны атаковали Россию этой ночью
Так, сейчас российскую Калугу, выступающую административным центром соответствующей области, атаковали беспилотники. Местные сообщали о взрывах, а над городом поднялся огромный "гриб".
Кагул атаковали дроны / фото РосСМИ
Не менее тревожно было и в Новороссийске, что в Краснодарском крае России. Напомним, что именно там сейчас базируется основная часть остатков Черноморского флота. Россияне жаловались, мол, Новороссийск атаковали безэкипажные катера (БЭКи) и БпЛА.
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В то же время на видео от местных также видно по меньшей мере один столб черного дыма.
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Официальной информации о последствиях атаки на Россию по состоянию на утро не поступало. Ожидаем приятных новостей от Вооруженных Сил.
Заметим, что прошлой ночью Силы обороны нанесли удар по предприятию "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Поражены мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета", которые используют в ракетах, "Шахедах", КАБах.