Атака БПЛА на Россию: поражен один из крупнейших НПЗ в Перми, в Таганроге горит авиабаза

В ночь на 7 сентября дроны провели атаку на ряд объектов в различных регионах России. Россияне жаловались на взрывы в Перми, Ростовской области и Чувашской Республике.

Об этом сообщают российские СМИ.

Каковы последствия атаки на Россию

В Перми, вероятно, в очередной раз был атакован НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". В районе предприятия заметили столб черного дыма.

Этот НПЗ является одним из крупнейших в России. Предприятие способно перерабатывать более 13 миллионов тонн нефти в год. Среди его продукции – высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы.

Также российские РЭБы направили дрон прямо на одну из многоэтажек Перми.

Кроме того, система NASA FIRMS зафиксировала пожар на авиабазе в Таганроге, что в Ростовской области.

Губернатор Юрий Слюсар заявил, что ночью над регионом якобы уничтожили около 25 БПЛА. По его словам, "ПЕВЕО" действовала в Новошахтинске, а также в Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском и Усть-Донецком районах.

А в Чувашской Республике ночью во время атаки была повреждена вышка сотовой связи. По словам властей, над регионом якобы "сбили" два беспилотника. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, что накануне дроны провели атаку на Рязань. Под ударом мог оказаться НПЗ. Его проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Это один из главных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России.