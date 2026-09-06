Ночью Силы обороны, возможно, провели атаку на Рязанский НПЗ. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Что известно об атаке на Рязань?
Проектная мощность Рязанского НПЗ составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России.
В сети появились кадры с места происшествия. На них видны пожар и облака дыма. Утверждается, что горит нефтеперерабатывающий завод.
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В Рязани может гореть НПЗ / Фото из сети
В Рязани что-то сильно дымится / Фото из сети
Кроме того, мониторы пишут, что в Рязани мог быть атакован склад OZON или произошел прилет где-то неподалеку.
Удар мог пришелся и по складу OZON / Фото из сети
Что происходило в Ростовской области?
Всю ночь дроны провели атаку Ростовской области. Местные жители публиковали видео пролета беспилотников, а также попаданий. Кроме того, громко было еще и в Батайске – городе, расположенном в 8 километрах к югу от Ростова-на-Дону.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку на регион.
️Сегодня ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой было уничтожено около трех десятков БПЛА в Ростове и Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чортковском районах,
– написал чиновник.
Он сообщил, что в результате атаки имеются разрушения жилых многоэтажек и частных домов.
Последствия удара по Ростовской области / Фото из сети