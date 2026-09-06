Ночью Силы обороны, возможно, провели атаку на Рязанский НПЗ. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Что известно об атаке на Рязань?

Проектная мощность Рязанского НПЗ составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России.

В сети появились кадры с места происшествия. На них видны пожар и облака дыма. Утверждается, что горит нефтеперерабатывающий завод.

В Рязани может гореть НПЗ / Фото из сети

В Рязани что-то сильно дымится / Фото из сети

Кроме того, мониторы пишут, что в Рязани мог быть атакован склад OZON или произошел прилет где-то неподалеку.

Удар мог пришелся и по складу OZON / Фото из сети

Что происходило в Ростовской области?

Всю ночь дроны провели атаку Ростовской области. Местные жители публиковали видео пролета беспилотников, а также попаданий. Кроме того, громко было еще и в Батайске – городе, расположенном в 8 километрах к югу от Ростова-на-Дону.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку на регион.

️Сегодня ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой было уничтожено около трех десятков БПЛА в Ростове и Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чортковском районах,

– написал чиновник.

Он сообщил, что в результате атаки имеются разрушения жилых многоэтажек и частных домов.

Последствия удара по Ростовской области / Фото из сети