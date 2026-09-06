Уночі Сили оборони атакували могли атакувати Рязанський НПЗ. Про це повідомляють моніторингові канали.

Що відомо про атаку на Рязань?

Проєктна потужність Рязанського НПЗ становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це один із ключових нафтопереробних заводів у центральній частині Росії.

У мережі поширили кадри з місця події. На них можна побачити пожежу і хмари диму. Стверджується, що це горить нафтопереробний завод.

У Рязані може горіти НПЗ / Фото з мережі

У Рязані щось сильно димить / Фото з мережі

Пожежа на території НПЗ з іншого ракурсу / Фото з мережі

У мережі пишуть, що дим валить з НПЗ: дивіться відео

Окрім того, монітори пишуть, що у Рязані міг бути атакований склад OZON або стався приліт десь неподалік.

Прилетіти могло і по складу OZON / Фото з мережі

Що відбувалося у Ростовській області?

Цілу ніч дрони атакували Ростовську область. Місцеві жителі публікували відео прольоту безпілотників, а також влучань. Окрім того, гучно було ще й в Батайську – місті, розташованому за 8 кілометрів на південь від Ростова-на-Дону.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на регіон.

️Сьогодні вночі Ростовська область знову зазнавала масованої повітряної атаки, в ході якої знищено близько трьох десятків БпЛА в Ростові та Батайську, Матвєєво-Курганському, М'ясниківському, Азовському, Міллерівському, Чортківському районах,

– написав чиновник.

Він повідомив, що внаслідок атаки є руйнування житлових багатоповерхівок і приватних будинків.

Наслідки удару по Ростовській області / Фото з мережі

Вибух у Ростові: дивіться відео

Удар по Ростову: дивіться відео

Неспокійно у Батайську: дивіться відео

Щось горить у Ростовській області: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше удари України зупинили роботу двох російських НПЗ. У Кстово Нижньогородської області зупинився нафтопереробний завод ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Також припинив працювати комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області.