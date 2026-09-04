В Генштабе раскрыли детали успешных ударов украинских сил по России.

Какие НПЗ в России приостановили работу после атак Украины?

В результате попадания 26 августа 2026 года в Кстово Нижегородской области остановил работу нефтеперерабатывающий завод ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Также подтверждена остановка работы комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области России. На этом предприятии 1 сентября 2026 года было поражено:

трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами по разливу нефтепродуктов на площади 200 квадратных метров;

установку переработки первичного газового конденсата;

две колонны установки гидрокрекинга.

Кроме того, зафиксировано горение трубопровода в резервуарной группе по разливу нефтепродуктов на площади 250 квадратных метров.

Напомним, что война против Украины все сильнее сказывается на нефтяной отрасли России. В Москве прогнозируют дальнейшее падение добычи нефти.

По данным Reuters, в новом правительственном прогнозе добыча нефти в России на 2026-2029 годы снизили на 16-20 миллионов тонн по сравнению с майскими оценками. В 2026 году он может составить лишь 494,2 миллиона тонн – менее с 2009 года.

Российский вице-премьер Александр Новак называет ситуацию временной. Он объясняет падение добычи проблемами на нефтеперерабатывающих заводах и уверяет, что после ремонта показатели возрастут.

В то же время российские НПЗ продолжают терять мощности из-за украинских ударов. В августе полностью остановился Киришский НПЗ в Ленинградской области.

Что касается ОПЕК+, Новак также пытается приуменьшить проблемы альянса, называя их "локальным вызовом". В то же время доля стран ОПЕК+ в мировой добыче нефти уже сократилась примерно до 40% против более чем 48% к обострению ситуации на Ближнем Востоке.