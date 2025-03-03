В России горит Уфимский НПЗ, раздаются взрывы на местном предприятии

Два взрыва после атаки БпЛА слышали на предприятии "Оргсинтез" в российской Уфе. В городе в частности горит НПЗ.

Местные жители публикуют видео последствий атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и Андрея Коваленко.

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БпЛА атакуют Уфу в России

Местные жители сообщают о двух взрывах в районе завода "Оргсинтез" в российской Уфе. В частности горит Уфимский НПЗ.

Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России. Мощность Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса, который состоит из нескольких предприятий составляет около 20 миллионов тонн нефти в год. Российские телеграмм-каналы говорят, что атакованный НПЗ выпускает 7,5 миллиона тонн продукции в год.

Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров страны,

– отмечает Коваленко.

Это НПЗ является частью группы предприятий, обеспечивающей потребности армии России. Его продукция включает авиационное топливо, дизельное топливо для военной техники и смазочные материалы, необходимые для эксплуатации бронетехники, авиации и автомобильного транспорта.

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