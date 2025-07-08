"Шахеды" снова над Украиной: в каких областях сейчас объявлена тревога

Россия продолжает непрерывно терроризировать украинские города "Шахедами". Ночь на 8 июля не стала исключением. В ряде областей раздаются сирены.

Где объявлена воздушная тревога и летят российские беспилотники, информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас сохраняется угроза БпЛА