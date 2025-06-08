8 июня, 20:00
На Украину летят новые группы "Шахедов": где сейчас звучит тревога
Вечером 8 июня враг в очередной раз запустил по украинским городам беспилотники. Воздушные силы предупреждают об угрозе.
Куда летят вражеские беспилотники, читайте на 24 Канале.
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Что известно о новой атаке "Шахедов"
19:49, 08 июня
Новая группа вражеских БпЛА с юга на север Запорожской, восток Днепропетровской областей.
19:43, 08 июня
Вражеские БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
18:10, 08 июня
Вражеский разведывательный БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области в направлении Запорожской области! Привлечены средства для сбивания.