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24 Канал Новости Украины На Украину летят новые группы "Шахедов": где сейчас звучит тревога
8 июня, 20:00
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На Украину летят новые группы "Шахедов": где сейчас звучит тревога

Дмитрий Усик

Вечером 8 июня враг в очередной раз запустил по украинским городам беспилотники. Воздушные силы предупреждают об угрозе.

Куда летят вражеские беспилотники, читайте на 24 Канале.

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Что известно о новой атаке "Шахедов"

 
19:49, 08 июня

Новая группа вражеских БпЛА с юга на север Запорожской, восток Днепропетровской областей.

19:43, 08 июня

Вражеские БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

18:10, 08 июня

Вражеский разведывательный БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области в направлении Запорожской области! Привлечены средства для сбивания.