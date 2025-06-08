На Украину летят новые группы "Шахедов": где сейчас звучит тревога

Вечером 8 июня враг в очередной раз запустил по украинским городам беспилотники. Воздушные силы предупреждают об угрозе.

Куда летят вражеские беспилотники, читайте на 24 Канале. Смотрите также Цусима – символ позора России: почему битву сравнивают с исторической атакой Украины на аэродромы Что известно о новой атаке "Шахедов" 19:49, 08 июня Новая группа вражеских БпЛА с юга на север Запорожской, восток Днепропетровской областей. 19:43, 08 июня Вражеские БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину. 18:10, 08 июня Вражеский разведывательный БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области в направлении Запорожской области! Привлечены средства для сбивания.