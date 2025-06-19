Враг использует "Шахеды" с ИИ и прямым управлением из России: появилось первое подтверждение

Россия постоянно совершенствует свои ударные дроны. После атаки 18 июня в Украине обнаружили "Шахед" со встроенной камерой, модулем искусственного интеллекта с машинным зрением и системой прямого радиоуправления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение специалиста в области радиоэлектронной борьбы и разведки Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Смотрите также Россия за 2 недели выпустила по Украине столько "Шахедов", сколько раньше за несколько месяцев, – WSJ

Что известно о новой "начинке" российских дронов

По словам Бескрестнова, о разработке "Шахеда" с камерой, системой прямого радиоуправления из России и модулем искусственного интеллекта было известно давно. Однако только сейчас это удалось зафиксировать.

Радиомодем позволяет управлять Шахедом на расстоянии до 150 километров от границ России или линии фронта, или на большие расстояния в случае применения воздушных ретрансляторов в нашем воздушном пространстве,

– пояснил специалист.

Кроме этого, "Флеш" поделился кадрами электроники, которую обнаружили в российском дроне после одной из последних атак.

Заметим, ранее председатель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал увеличение производства "Шахедов" в России. Он посоветовал не паниковать и отметил, что этому будут противостоять технологии – алгоритмы перехвата тоже не стоят на месте.