Россияне провели атаку с помощью дронов на железнодорожную инфраструктуру в Винницкой области: вспыхнул пожар

Российские ударные беспилотники ранним утром 20 сентября нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области. В результате попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

Что известно о последствиях атаки?

На пострадавшем участке немедленно приступили к работе все необходимые экстренные и специализированные службы. В настоящее время специалисты уточняют детали последствий обстрела и оценивают состояние поврежденных элементов путевого хозяйства.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Чиновница подчеркнула, что Россия продолжает целенаправленно наносить удары по транспортной сети Украины. Систематическими ударами враг пытается нарушить стабильную работу пассажирского и грузового железнодорожного сообщения.

Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Винницкой области / ГСЧС

Что было известно ранее?

Напомним, вражеские беспилотники уже неоднократно проводили атаки на критически важные объекты железной дороги. В частности, 17 сентября в результате ударов дронов были разрушены здание вокзала в Берестине в Харьковской области и инфраструктура кольцевой электрички в Киеве.

Отметим, что российские войска усилили удары по гражданской инфраструктуре Харьковской области, в частности стали чаще атаковать железную дорогу. В Довкуватовке российский беспилотник попал в пригородный поезд, в результате чего погиб 30-летний мужчина, а еще восемь пассажиров получили ранения.

Politico пишет, что Россия усилила атаки на украинскую железную дорогу, все чаще используя дроны для ударов по пассажирским поездам и локомотивам. С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем более 60% этих потерь пришлось на последние восемь месяцев.