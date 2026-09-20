Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Що відомо про наслідки атаки?

На ураженій ділянці негайно розпочали роботу всі необхідні екстрені та спеціалізовані служби. Наразі фахівці уточнюють деталі наслідків обстрілу та оцінюють стан пошкоджених елементів колійного господарства.

На щастя, минулося без постраждалих.

Посадовиця наголосила, що Росія продовжує цілеспрямовано бити по транспортній мережі України. Систематичними ударами ворог намагається порушити стабільну роботу пасажирського та вантажного залізничного сполучення.

Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Вінницької області / ДСНС

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, ворожі безпілотники вже неодноразово атакували критичні об'єкти залізниці. Зокрема, 17 вересня від ударів дронів зазнали руйнувань будівля вокзалу в Берестині на Харківщині та інфраструктура кільцевої електрички в Києві.

Зазначимо, що російські війська посилили удари по цивільній інфраструктурі Харківщини, зокрема почали частіше атакувати залізницю. У Довкуватівці російський безпілотник влучив у приміську електричку, внаслідок чого загинув 30-річний чоловік і ще восьмеро пасажирів були поранені.

Politico пише, що Росія посилила атаки на українську залізницю, дедалі частіше використовуючи дрони для ударів по пасажирських потягах і локомотивах. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому понад 60% цих втрат припадає на останні вісім місяців.