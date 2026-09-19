Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що лише за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів в області загинули п'ятеро цивільних, а ще 15 людей отримали поранення. За її словами, загарбники знову почали прицільно бити по залізничних об'єктах.

Удар по електричці та жертви у Балаклії

У селі Довкуватівка російський реактивний безпілотник влучив прямісінько у приміську електричку, яка стояла на зупинці. Вибух, я кий спричинив пожежу забрав життя 30-річного чоловіка, ще восьмеро пасажирів зазнали поранень.

Нищать усе, щоб ми не могли жити, щоб ми вимерли. Залізничники, на щастя, не постраждали, але вкрай важливо реагувати на тривоги та відходити якнайдалі від вагонів,

– зауважила Анна Черненко.

Трагічною видалася доба і для Балаклії, де росіяни двічі вдарили дронами по приватному сектору. Там загинули чотири людини, серед яких літнє подружжя віком 71 та 74 роки – їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів. Через цю трагедію 19 вересня у місті оголосили днем жалоби.

Кореспондентка з Харкова про ситуацію у регіоні: відео

Тим часом у Харкові ворог атакував Індустріальний район двома ракетами з інтервалом у 15 хвилин, проте там обійшлося без жертв.

Атака на електричку стала вже третім ударом по залізничній інфраструктурі Харківщини за цей місяць. Нагадаємо, 9 вересня ворожий "Шахед" атакував потяг, що прямував до Ізюма. Тоді рухомий склад зазнав серйозних руйнувань, але завдяки вчасній евакуації люди не постраждали. Згодом, 17 вересня, окупанти пошкодили вокзал у Берестині, де пасажири та працівники дивом встигли сховатися в укриття.

Наразі у північних районах Харкова зберігається висока небезпека атак ворожих FPV-дронів, тому жителів наполегливо просять залишатися поблизу безпечних місць.