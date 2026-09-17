Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, на щастя, наразі немає інформації про постраждалих.

Що відомо про удар по торговому центру в Харкові?

Як наголосила Черненко, цей торгівельний центр працював. Є сподівання, що усі відвідувачі та працівники встигли зайти в укриття.

Спершу йшлося про удар реактивним "Шахедом" по Слобідському району. Потім повідомляли про удар по Основ'янському району. Будемо з'ясовувати, чи це два удари, чи один на межі районів,

– зауважила Черненко.

Окрім цього, у Берестині Харківської області росіяни вдарили по залізничному вокзалу. Пасажири та працівники встигли сховатися в укриття. Також там були влучання по енергетичних об'єктах. Загалом за минулу добу під атаками опинилися щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

Деталі про удар по торгівельному центру в Харкові: дивіться відео 24 Каналу