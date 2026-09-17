Об этом 24 Каналу рассказал корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, к счастью, на данный момент нет информации о пострадавших.

Что известно об ударе по торговому центру в Харькове?

Как подчеркнула Черненко, этот торговый центр работал. Есть надежда, что все посетители и работники успели укрыться.

Сначала речь шла об ударе реактивным "Шахедом" по Слободскому району. Затем сообщали об ударе по Основянскому району. Будем выяснять, это два удара или один на границе районов,

– отметила Черненко.

Кроме того, в Берестине Харьковской области россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу. Пассажиры и сотрудники успели укрыться в убежищах. Также там были попадания по энергетическим объектам. Всего за прошедшие сутки под атаками оказались как минимум 10 населенных пунктов Харьковской области.

Подробности об ударе по торговому центру в Харькове: смотрите видео 24 Канала