Корреспондент Анна Черненко сообщила 24 Каналу, что только за последние сутки в результате вражеских обстрелов в области погибли пять мирных жителей, а еще 15 человек получили ранения. По ее словам, захватчики вновь начали прицельно обстреливать железнодорожные объекты.
Удар по электричке и жертвы в Балаклее
В селе Довкуватовка российский реактивный беспилотник попал прямо в пригородную электричку, которая стояла на остановке. Взрыв, вызвавший пожар, забрал жизнь 30-летнего мужчины, еще восемь пассажиров получили ранения.
Уничтожают все, чтобы мы не могли жить, чтобы мы вымерли. Железнодорожники, к счастью, не пострадали, но крайне важно реагировать на тревоги и отходить как можно дальше от вагонов,
– отметила Анна Черненко.
Трагическим оказалось это сутки и для Балаклеи, где россияне дважды нанесли удары дронами по частному сектору. Там погибли четыре человека, среди которых пожилая супружеская пара в возрасте 71 и 74 лет – их тела спасатели извлекли из-под завалов. Из-за этой трагедии 19 сентября в городе объявили днем траура.
Корреспондентка из Харькова о ситуации в регионе: видео
Тем временем в Харькове враг совершил атаку на Индустриальный район двумя ракетами с интервалом в 15 минут, однако там обошлось без жертв.
Атака на электричку стала уже третьим ударом по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области за этот месяц. Напомним, 9 сентября вражеский "Шахед" атаковал поезд, следовавший в Изюм. Тогда подвижной состав получил серьезные повреждения, но благодаря своевременной эвакуации люди не пострадали. Впоследствии, 17 сентября, оккупанты повредили вокзал в Берестине, где пассажиры и работники чудом успели укрыться в убежищах.
В настоящее время в северных районах Харькова сохраняется высокая опасность атак вражеских FPV-дронов, поэтому жителей настоятельно просят оставаться вблизи безопасных мест.