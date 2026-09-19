Корреспондент Анна Черненко сообщила 24 Каналу, что только за последние сутки в результате вражеских обстрелов в области погибли пять мирных жителей, а еще 15 человек получили ранения. По ее словам, захватчики вновь начали прицельно обстреливать железнодорожные объекты.

Удар по электричке и жертвы в Балаклее

В селе Довкуватовка российский реактивный беспилотник попал прямо в пригородную электричку, которая стояла на остановке. Взрыв, вызвавший пожар, забрал жизнь 30-летнего мужчины, еще восемь пассажиров получили ранения.

Уничтожают все, чтобы мы не могли жить, чтобы мы вымерли. Железнодорожники, к счастью, не пострадали, но крайне важно реагировать на тревоги и отходить как можно дальше от вагонов,

– отметила Анна Черненко.

Трагическим оказалось это сутки и для Балаклеи, где россияне дважды нанесли удары дронами по частному сектору. Там погибли четыре человека, среди которых пожилая супружеская пара в возрасте 71 и 74 лет – их тела спасатели извлекли из-под завалов. Из-за этой трагедии 19 сентября в городе объявили днем траура.

Корреспондентка из Харькова о ситуации в регионе: видео

Тем временем в Харькове враг совершил атаку на Индустриальный район двумя ракетами с интервалом в 15 минут, однако там обошлось без жертв.

Атака на электричку стала уже третьим ударом по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области за этот месяц. Напомним, 9 сентября вражеский "Шахед" атаковал поезд, следовавший в Изюм. Тогда подвижной состав получил серьезные повреждения, но благодаря своевременной эвакуации люди не пострадали. Впоследствии, 17 сентября, оккупанты повредили вокзал в Берестине, где пассажиры и работники чудом успели укрыться в убежищах.

В настоящее время в северных районах Харькова сохраняется высокая опасность атак вражеских FPV-дронов, поэтому жителей настоятельно просят оставаться вблизи безопасных мест.