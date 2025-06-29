Есть 2 возможных фактора, – военный указал на интересную деталь в российских атаках БпЛА

В СМИ появилась информация, что ВСУ сбили в воздушном пространстве Украины беспилотник иранского производства. Это произошло уже после активной фазы ирано-израильского обострения.

Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, выразив мнение о чем это может свидетельствовать.

Смотрите также Новые авиабомбы и больше "Шахедов": Россия готовится к усилению террора, – ISW

ВПК России не покрывает ее планов

На днях в Украине, как сообщило агентство Associated Pres, сбили российский БпЛА с иранской технологией, который был усовершенствован. Он устойчивый к глушению и имеет улучшенную камеру. Этот дрон был белого цвета, хотя большинство российских беспилотников – черного.

"Есть 2 возможных фактора этого. Если иранский БпЛА был запущен россиянами, то это свидетельствует о том, что либо Россия не может масштабировать и держать на таком уровне количество ударов беспилотниками и начинает вытаскивать со складов иранские; либо Россия не может поддерживать благодаря своему ресурсу масштабность ударов по Украине, поэтому заставляет Иран, несмотря на его состояние, выполнять контракты и поставлять БпЛА", – озвучил Тимочко.

Если такая поставка действительно происходит, это, по его мнению, означает, что ВПК России не удовлетворяет ее теоретических планов по атакам. Как долго это продлится, по словам Тимочко, сказать сложно, это будет зависеть от ряда деталей. В частности, от того, будет ли Россия иметь возможность получать комплектующие.

"Россия вынуждена развивать военно-промышленные объекты, которые могли бы производить БпЛА, на поверхности земли. Россияне не могут спрятать их под землей, нет для этого мощностей. А наземные становятся уязвимыми к атакам", – объяснил Тимочко.

Почему в России отток кадров на заводах ВПК

Россия не от хорошего положения планирует набирать на заводы ВПК рабочих из Африки, КНДР. В стране-агрессоре продолжается отток рабочей силы, россияне не хотят быть в зоне поражения. Принимая во внимание специфику работы на таких предприятиях, Россия нуждается не просто в рабочей силе, а в профессиональных работниках.

Как рассказал Тимочко, в России даже рассматривался вопрос о том, чтобы работникам этих предприятий предоставлять статус военных и звание, чтобы они не могли увольняться, были под контролем, была возможность ограничить их права.

Эта идея не нашла абсолютной поддержки, видимо, и среди российских олигархов, которые на этом зарабатывают. Большинство ВПК России находится в частных руках,

– предположил Тимочко.

Поэтому сегодня Россия в поиске мигрантов, но это тоже не простой процесс, ведь они не смогут сразу приступить к работе. Придется решить проблему языкового барьера, провести соответствующее обучение для них.