Атака БпЛА по Украине: в Киеве прогремели взрывы

Ночью 9 июня россияне применили дроны по разным областям Украины. В частности они целились и на Киев. В столице работала ПВО и раздавались взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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Россия запустила "Шахеды" на Киев

Как сообщил в 00:34 глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, несколько враждебных целей фиксируются в окрестностях Киева. По дронам работает противовоздушная оборона, жители слышали звуки взрывов.

Местные власти призывают киевлян находиться в укрытиях, ведь опасность из-за дронов остается. В разных регионах сейчас пролетают враждебные цели. Ударные дроны, по информации мониторинговых каналов, также в области, в частности в районе Броваров.

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Напомним, атака "Шахедами" по Украине началась еще в 19:43 8 июня. За это время дроны атаковали Запорожье, Сумы, Самар на Днепропетровщине, Ровно и Дубно. О последствиях обстрела сообщил только глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, на месте атаки начался пожар, пострадал 23-летний мужчина.

Также мониторы сообщили, что россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Потому существует и опасность применения ракет по территории Украины.