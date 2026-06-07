Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Смотрите также В МАГАТЭ впервые отреагировали на удар по Чернобыльской АЭС

Что известно о повреждении админкорпуса МАГАТЭ вблизи ЧАЭС?

Вблизи Чернобыльской атомной электростанции зафиксирована атака российского беспилотника типа "Герань-2" по объекту ядерной инфраструктуры. Инцидент произошел 7 июня 2026 года около 02:05 в зоне отчуждения.

По данным следствия, удар был нанесен по территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В результате атаки повреждено здание приема и перегрузки отработанного ядерного топлива, а также административный корпус МАГАТЭ.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Последствия атаки на объекты ЧАЭС / Фото ОГП

Несмотря на инцидент, по предварительным данным, работа объекта не была нарушена, а производственный процесс продолжается в штатном режиме. Радиационный фон в зоне отчуждения остается в пределах нормы, пострадавших и погибших нет.

По факту атаки Киевская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны и очередной акт ядерного терроризма. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия, а также лиц из военно-политического руководства российской федерации и представителей ее вооруженных сил, причастных к этому военному преступлению.

Напомним, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировали на очередной российский удар по объекту вблизи Чернобыльской АЭС. Там сообщили, что в ближайшее время миссия агентства на площадке проведет осмотр для оценки последствий инцидента.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация вызывает серьезное беспокойство. По его словам, удар был нанесен по объекту, где хранятся значительные объемы ядерных материалов, расположенных всего в нескольких метрах от поврежденного здания.

Кроме того, президент Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по территории Чернобыльской АЭС. Он назвал атаку сознательным и подлым ударом по ядерному объекту и отметил, что украинские дипломатические и энергетические ведомства уже информируют международных партнеров об инциденте. По его словам, Россия целенаправленно ударила именно по этому объекту.

Президент также сообщил, что после атаки спасатели оперативно ликвидировали пожар на месте попадания.