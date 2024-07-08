Об этом сообщил председатель ОВА. Также рассказал, есть ли пострадавшие и разрушения.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия атаки на Черкасскую область сегодня ночью

Игорь Табурец отметил, что утро действительно хорошее для Черкасской области благодаря ВСУ.

Во время ночной тревоги силами ПВО уничтожено вражескую ракету в нашем небе. Прошло без пострадавших, а также разрушений инфраструктуры,

– заявил чиновник.

Также председатель ОВА призвал не игнорировать предупреждения об опасности, беречь себя и родных.

Заметим, в Воздушных силах сообщили, что этой ночью агрессор атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования. В частности, 4 Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 2 баллистическими ракетами "Искандер-М".

ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.