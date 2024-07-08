Про це повідомив голова ОВА. Також розповів, чи є постраждалі й руйнування.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Черкащину сьогодні вночі

Ігор Табурець наголосив, що ранок справді добрий для Черкаської області завдяки ЗСУ.

Під час нічної тривоги силами ППО знищено ворожу ракету в нашому небі. Минулося без потерпілих, а також руйнацій інфраструктури,

– заявив посадовець.

Також голова ОВА закликав не ігнорувати попередження про небезпеку, берегти себе й рідних.

Зауважимо, у Повітряних силах повідомили, що цієї ночі агресор атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування. Зокрема, 4 Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС та 2 балістичними ракетами "Іскандер-М".

ППО знищила 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.