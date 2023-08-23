"Единственное, что волнует – пострадавшие люди": новые детали атаки по Чернигову от организатора выставки

Россияне нанесли ракетный удар по драмтеатру в Чернигове 19 августа. Одна из организаторов выставки дронов, которая проходила в помещении, Мария Берлинская рассказала подробности.

Основательница проекта Victory Drones, волонтер Мария Берлинская попыталась расставить точки над "i". Она выразила искренние соболезнования пострадавшим, а также отметила, что "нужно брать ответственность говорить с людьми".

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Правоохранители проводят следственные действия

С учетом этого, объясняет волонтер, она не может комментировать ситуацию. Ведь таким образом она нарушит закон. Итак, по сути дела, говорить Мария Берлинская пока не может ничего.

Она подчеркнула, что ее сейчас волнуют только пострадавшие люди. Одна из организаторов выставки отметила, что дополняет то, что написала сразу после удара.

Как уже заявили в медиа, удар был ракетой "Искандер". Сейчас россияне активно разгоняют, что целились в секретное совещание работников СБУ и ГУР, которое проводилось в центре города. Я считаю, что это полный бред и часть их ИПСО,

– подчеркнула она.

Она добавила, ссылаясь на официальные заявления, что оккупанты специально запрограммировали ракету. Сделали они это для того, чтобы как можно больше людей пострадали в результате взрыва.

Людей призвали пойти в укрытие

Мария Берлинская отметила, что как только объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили. Его участникам несколько раз отметили, что необходимо отправиться к укрытию. Она добавила, ссылаясь на правоохранителей, что с момента оглашения тревоги до самого ракетного удара прошло 9 – 10 минут.

Также нам сказали, что не только наше укрытие, но и все остальные вокруг центра были открыты. Мы должны ходить в укрытие. Не важно, в каком городе мы находимся. Сейчас вся страна под прицелом, война идет повсюду,

– подчеркнула она.

Волонтер еще раз подчеркнула, что публично не было известно о месте проведения выставки. Так, в открытом доступе был анонс, но не ее локация. Ее получали исключительно зарегистрированные участники.

Она подчеркивает, что проводилась не "открытая выставка дронов", а закрытая узкоспециализированная встреча. Попасть на нее можно было только тем, у кого были соответствующие приглашения и "во взаимодействии с соответствующими службами".

Волонтер добавила, что аналогичные события проводили в Киеве, Львове, Днепре и Харькове. И к этому привлекались местные власти, военно-гражданские администрации.

Если кто-то думает, что во время военного положения можно приехать в любой город, самовольно занять здание и проводить там мероприятие – это не так,

– подчеркнула Берлинская.

Она подчеркнула, что волонтеры не могут указывать, где и когда провести закрытую встречу. Прежде чем провести ее, необходимо отправить к местным властям запрос. Если его подтвердят, то будет обеспечение полицией, медиками, взрывотехниками.

Прозвучало мнение, что такие мероприятия вообще нельзя проводить

В стране сейчас проводятся сотни массовых мероприятий по темам военные или причастные к войне. Это дает возможность скоординировать усилия по тому, как эффективно бороться с врагом.

– подчеркнула она.

По ее словам, любое подобное мероприятие может "стать целью для удара". И что по любому из них "могут слить" данные. Мария Берлинская подчеркнула, что россияне бьют не по мероприятиям, а по скоплению людей: роддомах, школах, церквях, торговых центрах, жилых домах.

Поэтому, по соображениям безопасности, большую часть подобных встреч мы проводим онлайн. Но критически важно хотя бы иногда делать это вживую, специалисты должны обменяться опытом, показать, что сделано за это время, осмотреть новые решения, протестировать технологии,

– говорит она.

Волонтер подчеркивает, что мы "должны проводить закрытые встречи инженеров, производителей и военных". Они необходимы, чтобы у Украины были свои дроны, средства РЭБ, связи, ракеты, а также другие разумные технологии для защиты и уничтожения врага.

В качестве примера она привела ситуацию в России. Там такие встречи проводятся системно и постоянно. К примеру, оккупанты отрабатывают технологию роев ударных дронов. С их помощью будут перегружать ПВО.

Российская ИПСО, к сожалению, работает

Не удивлена тысячами "следователей" в комментариях. Просто не забывайте, что среди них очень много маскирующихся россиян, в том числе под "украинец с Чернигова",

– констатирует Берлинская.

Она заметила, что ей годами угрожали россияне. Теперь они используют армию ботов, чтобы провести ИПСО, которая бы деморализовала, расколола, остановила работу и выжала из трагедии по максимуму.

Мария Берлинская добавила, что "настоящие украинцы из Чернигова имеют право на любую эмоцию". В этом случае, подчеркивает она, "обязана лишь извиниться перед каждым, каждой семьей, оказавшейся под обстрелом".

Повторю, чтобы русские убийцы запомнили – я сделаю все возможное и невозможное, чтобы жестко и неотвратимо отомстить вам за каждого нашего человека. Я сделаю все, чтобы вы и ваши дети испытывали этот смертельный страх каждый день,

– обратилась она к оккупантам.

Отметим, что в результате ракетного удара по Чернигову пострадал 181 человек. Погибли 7 человек, в том числе 6-летняя Софийка.