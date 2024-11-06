Военный эксперт сказал, чем болезненна для России атака на Каспийскую флотилию

Утром 6 ноября дроны нанесли удар по Каспийской флотилии в Дагестане, которая участвовала в атаках по Украине. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет примерно 1 500 километров. В частности, это репутационное поражение России.

Россияне хвастаются, что у них якобы "самая мощная" система противовоздушной и противоракетной обороны, а тут украинский дрон смог попасть в цель на такое расстояние. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Очевидно, что военно-морская база в Каспийске прикрывается комплексами противовоздушной обороны. Там и "Оса", и "Панцирь-С1" гарантированно должны были бы нести боевое дежурство. Здесь дрон залетел именно на территорию военного объекта и попал туда, куда его направили украинские военные разведчики", – сказал он.

Враг меньше всего этого ожидал

Как отметил Владислав Селезнев, враг должен понимать, что на территории Каспийского региона у него нет безопасных уголков, украинская разведка эффективно работает. Далее за дело берутся операторы дронов.

К сожалению, Украина до сих пор не имеет соответствующих разрешений от партнеров, в частности, по использованию ракетного вооружения по военным объектам территории России. Поэтому наше государство использует те ресурсы, которые доступны.

Сейчас происходят определенные работы по созданию баллистики, крылатых ракет украинского производства. Но нужно еще много сделать, чтобы изготовить те образцы, которые будут максимально эффективно уничтожать российские военные объекты.

Что касается баллистики, здесь мы еще работаем над определенными образцами, которые должны дать нам хотя бы паритет на поле боя. Пока мы вынуждены использовать дроны, которые могут давать, в частности, расстояния в тысячу километров и с ювелирной точностью уничтожать вражескую морскую технику,

– подчеркнул военный эксперт.

Очевидно, дальше оккупанты будут вынуждены маневрировать. Но у них не так много возможностей для маневра своими силами и средствами. Или же враг будет вынужден искать дополнительные ресурсы, в частности, системы ПВО. Пока неизвестно, сколько в Каспийском регионе такого же типа военных объектов, насколько они тщательно защищены.

"В очередной раз должны отметить эффективную работу ГУР. Потому что они ударили туда, где враг меньше всего этого ожидал. Это означает, что нам есть над чем работать, потому что военных объектов, объектов энергетической инфраструктуры в России есть немало. А вот ресурсов, чтобы их надежно прикрывать с воздуха, у россиян в последнее время не хватает", – подчеркнул Селезнев.

Напомним, утром 6 ноября в Дагестане произошел прилет по главному пункту базирования Каспийской флотилии ВМФ России. Там базируются части береговых войск, которые бьют ракетами по украинским городам, а еще – 177 полк морской пехоты, который воевал в Херсонской и Запорожской областях. По информации источников 24 Канала в ГУР, в результате атаки повреждены по меньшей мере два ракетных корабля "Татарстан", "Дагестан" и, вероятно, малые ракетные корабли проекта 21631.