Росіяни хизуються, що у них нібито "найпотужніша" система протиповітряної та протиракетної оборони, а тут український дрон зміг влучити у ціль на таку відстань. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Очевидно, що військово-морська база в Каспійську прикривається комплексами протиповітряної оборони. Там і "Оса", і "Панцирь-С1" гарантовано мали б нести бойове чергування. Тут дрон залетів саме на територію військового об'єкта і влучив туди, куди його спрямували українські військові розвідники", – сказав він.

Ворог найменше цього очікував

Як зазначив Владислав Селезньов, ворог повинен розуміти, що на території Каспійського регіону у нього немає безпечних куточків, українська розвідка ефективно працює. Далі за справу беруться оператори дронів.

На жаль, Україна досі не має відповідних дозволів від партнерів, зокрема, щодо використання ракетного озброєння по військових об'єктах території Росії. Тому наша держава використовує ті ресурси, які доступні.

Зараз відбуваються певні роботи щодо створення балістики, крилатих ракет українського виробництва. Але потрібно ще багато зробити, щоб виготовити ті зразки, які будуть максимально ефективно нищити російські військові об'єкти.

Що стосується балістики, тут ми ще працюємо над певними зразками, які мають дати нам бодай паритет на полі бою. Поки ми змушені використовувати дрони, які можуть давати, зокрема, відстані у тисячу кілометрів і з ювелірною влучністю нищити ворожу морську техніку,

– підкреслив військовий експерт.

Очевидно, далі окупанти будуть змушений маневрувати. Але у них не так багато можливостей для маневру своїми силами та засобами. Або ж ворог буде змушений шукати додаткові ресурси, зокрема, системи ППО. Наразі невідомо, скільки у Каспійському регіоні такого ж типу військових об'єктів, наскільки вони ретельно захищені.

"Вкотре маємо відзначити ефективну роботу ГУР. Бо вони вдарили туди, де ворог найменше цього очікував. Це означає, що нам є над чим працювати, бо військових об'єктів, об'єктів енергетичної інфраструктури в Росії є чимало. А от ресурсів, щоб їх надійно прикривати з повітря, у росіян останнім часом бракує", – наголосив Селезньов.

Нагадаємо, вранці 6 листопада у Дагестані стався приліт по головному пункту базування Каспійської флотилії ВМФ Росії. Там базуються частини берегових військ, які б'ють ракетами по українських містах, а ще – 177 полк морської піхоти, який воював у Херсонській та Запорізькій областях. За інформацією джерел 24 Каналу у ГУР, унаслідок атаки пошкоджено щонайменше два ракетні кораблі "Татарстан", "Дагестан" і, ймовірно, малі ракетні кораблі проєкту 21631.