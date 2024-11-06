Момент атаки на Дагестан потрапив на відео. Відповідні кадри публікують у соцмережах, пише 24 Канал.

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Атаку на Дагестан зафільмували місцеві

ЗМІ пишуть, що у Дагестані базуються частини берегових військ, які б'ють ракетами по українських містах, а ще – 177 полк морської піхоти, який воював на Херсонщині та Запоріжжі.

Момент атаки на Дагестан: дивіться відео

Джерела 24 Каналу у ГУР кажуть, що унаслідок атаки пошкоджено щонайменше два ракетні кораблі "Татарстан", "Дагестан" і, ймовірно, малі ракетні кораблі проєкту 21631.

До слова, відстань від кордону України до головного пункту базування Каспійської флотилії – приблизно 1500 кілометрів.

Український дрон атакував Каспійську флотилію: дивіться відео

Як ГУР атакувало її, показали у мережі очевидці.

На кадрах видно, як український дрон наближається до кораблів. Судячи зі звуків пострілів, росіяни намагалися збити його, втім, їм нічого не вдалося.

Дрони ГУР уразили російський флот: дивіться відео