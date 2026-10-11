В Владимирской области атаковали дата-центр "Яндекса": в работе сервисов произошел масштабный сбой

В Владимирской области России сообщают о атаке на дата-центр "Яндекса". После многочисленных взрывов перестали работать несколько сервисов компании.

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на дата-центр "Яндекса"?

Местные жители сообщали о многочисленных взрывах в Владимирской области.

Вероятно, под атакой оказался дата-центр "Яндекса" мощностью 50 МВт, рассчитанный на 2880 IT-стоек.

После сообщений о взрывах пользователи столкнулись с перебоями в работе нескольких сервисов компании. В частности, перестали работать голосовой помощник "Алиса", музыкальный сервис "Яндекс Музыка", платформа "Яндекс Телемост", а также полный спектр облачной инфраструктуры Yandex Cloud. Всего в списке неработающих указано более 80 ключевых сервисов и компонентов системы.

В то же время официальной информации о поражении дата-центра пока нет.

Дата-центр "Яндекс" после атаки / Фото Exilenova+



В сервисах "Яндекс" фиксируется сбой / Скриншот Exilenova+