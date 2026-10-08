Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил последствия поражения подобных объектов в России.

Что известно об ударе по дата-центру "Яндекс"?

В городе Сасово Рязанской области России под удар попал станкостроительный завод "Саста", который производит прецизионные станки с числовым программным управлением для российского оборонно-промышленного комплекса.

Однако, помимо промышленного оборудования, там также располагался дата-центр компании "Яндекс". После инцидента российские пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе сервисов "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Документы".

Военный аналитик обратил внимание на важность поражения именно таких объектов. По его словам, уничтожение физического оборудования дата-центров приводит к безвозвратной потере дорогостоящей техники.

Все, что создавалось годами, производилось – это же дорогостоящее, стоимостью в десятки миллионов долларов оборудование – оно безвозвратно утрачено как с нашей стороны, так и с российской, и теперь все это придется заново покупать,

– отмечает Ступак.

Последствия ударов по дата-центру "Яндекс" / смотрите видео

Какие последствия это будет иметь для врага?

ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" – большой дата-центр с заявленной энергетической мощностью до 12 мегаватт и инфраструктурой для размещения десятков тысяч серверов.

Особенно болезненно этот удар скажется на наиболее цифровизированных регионах вражеской страны – Москве, Санкт-Петербурге и прилегающей инфраструктуре, где сосредоточено огромное количество криптоплатежей, цифровых услуг и серверного обеспечения.

Для России использование собственных физических серверов намного дешевле, чем облачных сервисов, поэтому уничтожение серверного "железа" создает существенные проблемы для функционирования цифровой системы.

Поэтому мы понимаем, что в России есть физический дата-центр. И Москва, и Питер ощутят это на себе, если эти удары действительно продолжатся,

– говорит военный аналитик.

Ступак подчеркнул, что усиление ударов по дата-центрам противника окажет прямое влияние как на гражданские, так и на военные процессы в Российской Федерации.

В частности, российский технологический гигант подтвердил факт прилета украинских беспилотников и остановил работу всего комплекса.

Отметим, что украинские спецслужбы систематически ослабляют цифровую и финансовую инфраструктуру противника. В частности, киберспециалисты ГУР МО и СБУ регулярно осуществляют масштабные кибератаки на российские банковские системы, сервисы госуслуг и ведущих провайдеров связи, парализуя работу банковских терминалов и внутренних серверов в крупнейших городах России.