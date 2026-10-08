Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив наслідки ураження подібних об'єктів в Росії.

Що відомо про удар по дата-центру "Яндекс"?

У місті Сасово Рязанської області Росії під удар потрапив верстатобудівний завод "Саста", який виготовляє точні верстати з числовим програмним управлінням для російського оборонно-промислового комплексу.

Однак, окрім промислового обладнання, там також розташовувався дата-центр компанії "Яндекс". Після інциденту російські користувачі почали масово скаржитися на збої у роботі сервісів "Яндекс.Диск" і "Яндекс.Документи".

Військовий аналітик звернув увагу на важливість ураження саме таких об'єктів. За його словами, знищення фізичного обладнання дата-центрів призводить до безповоротної втрати дороговартісної техніки.

Все, що робилося роками, виготовлялося, це ж дороговартісне, на багато десятків мільйонів доларів обладнання, воно безповоротно втрачене, як з нашої сторони, так і з російської, і тепер це все треба буде заново купляти,

– зазначає Ступак.

Наслідки ударів по дата-центру "Яндекс" / дивіться відео

Які це матиме наслідки для ворога?

ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" – великий дата-центр із заявленою енергетичною потужністю до 12 мегаватів та інфраструктурою для розміщення десятків тисяч серверів.

Особливо болюче цей удар позначиться на найбільш діджиталізованих регіонах ворожої країни – Москві, Санкт-Петербурзі та прилеглій інфраструктурі, де зосереджена величезна кількість криптоплатежів, цифрових послуг та серверного забезпечення.

Для Росії використання власних фізичних серверів набагато дешевше, ніж хмарних сервісів, тому знищення серверного "заліза" створює суттєві проблеми для функціонування цифрової системи.

Тому, розуміємо, що фізичний дата-центр є в Росії. І Москва, і Пітер будуть на собі це відчувати, якщо ці удари дійсно продовжаться,

– каже військовий аналітик.

Ступак наголосив, що масштабування ударів по дата-центрах ворога матиме прямий вплив як на цивільні, так і на військові процеси в Російській Федерації.

Зокрема, російський технологічний гігант підтвердив факт прильоту українських безпілотників і зупинив роботу всього комплексу.

Зауважимо, що українські спецслужби системно послаблюють цифрову та фінансову інфраструктуру ворога. Зокрема, кіберфахівці ГУР МО та СБУ регулярно здійснюють масштабні кібератаки на російські банківські системи, сервіси держпослуг і провідних провайдерів зв'язку, паралізуючи роботу банківських терміналів і внутрішніх серверів у найбільших містах Росії.