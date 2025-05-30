Троллейбус сгорел, пострадала подстанция, – Терехов о последствиях удара России по депо Харькова

Ночью россияне обстреляли троллейбусное депо в Харькове. В городе происходила ликвидация последствий вражеского обстрела. Несмотря на то, что оккупанты уничтожили несколько троллейбусов, система общественного транспорта продолжила работать.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление городского головы Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

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Россияне атаковали троллейбусное депо в Харькове

По городу российская армия выпустила не менее 8 "Шахедов". Они попали в депо, где стояли городские троллейбусы. По предварительной информации, повреждено 18 транспортных средств, один – сгорел дотла. Также обломки дронов частично разрушили здания и трансформаторную подстанцию, которая питала депо.

Я очень благодарен работникам ГСЧС и нашим коммунальным службам, которые мгновенно среагировали и мы не остановили ни на одну минуту выпуск троллейбусов. Весь общественный транспорт работает в штатном режиме. Люди не заметили тех разрушений и ущерба, которые нанесли россияне по Харькову,

– отметил городской голова.

Круглосуточно специалисты будут работать над ликвидацией последствий обстрела.

Терехов добавил, что во время обстрела пострадали также жилые дома. В 33 зданиях выбито около 500 окон. Работа над их отремонтировать и запитать дома электричеством также продолжалась утром. За помощью медиков обратились три жителя Харькова.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов тоже отметил, что ситуация в городе после обстрела сложная, но контролируемая.

Город Харьков и власти принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки. Однако потери действительно ощутимы, один троллейбус был уничтожен, более 30 получили повреждения. В Харькове автопарк страдал и в 2022, и в 2023, и в 2024 году,

– сказал Синегубов.

Всего весной город подвергся 200 обстрелам. А с начала полномасштабной войны во время атак повреждено 12 тысяч зданий, среди них 8 тысяч – это жилые дома. Часть этих зданий не подлежат восстановлению.

По словам Игоря Терехова, до конца года в Харькове планируют отстроить 200 домов. Он также добавил, что город сегодня живет благодаря людям, которые возвращаются домой и восстанавливают бизнесы. В Харькове сейчас проживают 1 300 000 украинцев.