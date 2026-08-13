В воздухе находилось почти 20 дронов: россияне атаковали общежитие для переселенцев в Харьковской области
Россияне подвергли Дергачи в Харьковской области массированной атаке, запустив по городу почти два десятка беспилотников. Несколько дронов попали в здания, где проживали переселенцы, поэтому людей пришлось эвакуировать, а одно из общежитий подверглось особенно сильным разрушениям.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала о последствиях атаки и показала, в каком состоянии сейчас находятся здания. По ее словам, несмотря на масштаб разрушений, на этот раз удалось избежать жертв.
Дроны разрушили общежитие для переселенцев
В ночь на 10 августа россияне направили на Дергачи почти два десятка беспилотников. Под удар попали недостроенное пятиэтажное здание и два двухэтажных общежития, построенные в 2018 году.
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Уже в следующем году там поселили переселенцев из Донецкой и Луганской областей, а впоследствии в свободные комнаты заселяли и ВПЛ из Харьковской области.
Несколько беспилотников попали непосредственно в это здание. Одно общежитие полностью непригодно для проживания, другое повреждено в меньшей степени, но жить в нем сейчас тоже невозможно,
– рассказала Черненко.
На момент атаки в общежитиях проживали около 40 семей.
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Всех пришлось эвакуировать: часть людей уехала к родным, других вывезли в Харьков, где для них будут искать новое жилье. Здания в свое время возводились при поддержке международных партнеров, в частности Германии.
Большое чудо, что нет погибших, потому что последствия очень серьезные. Пострадала 65-летняя женщина, ее с легкими ранениями доставали из-под завалов,
– отметила корреспондентка.
Во время удара пострадал и мужчина, которому оказали помощь на месте, госпитализации он не нуждался.
Людей извлекали из-под завалов
Жители и их родные вспоминают, что после удара от комнат местами остались лишь отдельные стены. Один из мужчин оказался под завалами, откуда его извлекали около часа ночи. Сначала ему оказали помощь на месте, а затем медики смогли перевезти его в другое место.
Вот комната брата. Его доставали около часа ночи из-под завалов, оказали помощь на месте, а потом уже смогла приехать скорая,
– рассказал один из родных жильцов общежития.
В результате прямых попаданий также сгорели автомобили, был полностью уничтожен новый генератор, который передали общежитию.
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После первого взрыва люди успели выбежать в коридор, а охранник начал открывать двери, чтобы их не заклинило от последующих ударов.
После первого удара люди успели выбежать в коридор, охранник открыл двери. Одну женщину спасатели доставали из окна, потому что произошел обвал,
– рассказала одна из жительниц.
После атаки находиться внутри поврежденных зданий опасно. Из-за разрушенных перекрытий и значительных повреждений люди не могут вернуться в свои комнаты.
Общежития пока не восстановят
Вернуть поврежденные здания в нормальное состояние в ближайшее время будет сложно из-за постоянной угрозы новых ударов. Дергачи расположены недалеко от границы, и хотя это не самый горячий участок Харьковщины, город регулярно подвергается атакам с использованием различных видов вооружения.
Раз в несколько дней по Дергачам прилетают "Герани", КАБы, "Бандероли". К сожалению, все это применяется на этой территории,
– рассказала Черненко.
Несмотря на опасность, в городе остается много людей, работают магазины и другие учреждения. В то же время часть предприятий уже не может продолжать работу на месте.
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Особенно это касается предприятий, которые работали на европейский рынок и были вынуждены переместиться в более безопасные регионы.
В Дергачах много людей, там все работает, но немало предприятий разрушены. Те, которые работали на европейский рынок, переместились и уже не могут вести здесь свою деятельность,
– отметила корреспондентка.
Потеря таких предприятий ударяет и по местному бюджету. Еще сложнее ситуация в общинах, расположенных ближе к российской границе, где из-за постоянных обстрелов уже объявляют обязательную, а для семей с детьми – принудительную эвакуацию.
Анна Черненко показала последствия атаки на Дергачи 10 августа: смотрите видео