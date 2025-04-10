Ракетный обстрел Днепра: кадры с места трагедии

Российский ракетный обстрел Днепра 10 апреля 2025 года привел к гибели одного человека и ранению трех. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители, которые фиксируют последствия преступления.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру. 10 апреля 2025 года российские войска совершили ракетный обстрел Днепра.

Читайте также Новая угроза от российских БпЛА: дроны могут разбрасывать взрывоопасные предметы

Последствия атаки по Днепру

В результате этого обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения. По данному факту начато уголовное производство.

Кадры разрушений в Днепре / Видео: Новости Live

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

По данным следствия, вечером 10 апреля 2025 года российские военные нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Ракетная атака по Днепру / Видео: Новости Live

Также повреждена инфраструктура города. В то же время, информация о количестве пострадавших и разрушений пока уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Они занимаются фиксацией последствий обстрела и документированием очередного военного преступления, совершенного российскими войсками.

Следственные действия продолжаются, и вскоре будут обнародованы дополнительные подробности происшествия.