Взрывы на Днепропетровщине и в Днепре прогремели ориентировочно с 5:10 до 5:19 19 апреля. Воздушные силы ВСУ предупреждали об атаке ракетами.

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В Днепре объявлен День траура

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в субботу, 20 апреля, в городе объявлен Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов оккупантов в ночь на 19 апреля.

Подчеркиваем, что соответствующее распоряжение уже подписали.

В Днепре объявили 20 апреля Днем траура / Фото Борис Филатов

Согласно последним обновлениям информации, в целом в области известно о 7 погибших и 35 раненых в результате циничного удара врага.

С целью почтения памяти жертв трагедии, которая произошла 19 апреля 2024 года в результате ракетного обстрела Россией в городе Днепре и области объявить днем траура в городе Днепре 20 апреля 2024 года,

– говорится в распоряжении.

На здании Днепровского городского совета, домах и сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и учреждений городского совета будут приспущены украинские флаги.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших в результате коварного удара россиян. Вечная память!

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