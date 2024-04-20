Вибухи на Дніпропетровщині та в Дніпрі пролунали орієнтовно з 5:10 до 5:19 19 квітня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаку ракетами.

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У Дніпрі оголошено День жалоби

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що у суботу, 20 квітня, у місті оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів окупантів у ніч проти 19 квітня.

Наголошуємо, що відповідне розпорядження вже підписали.

У Дніпрі оголосили 20 квітня Днем жалоби / Фото Борис Філатов

Згідно з останніми оновленнями інформації, загалом в області відомо про 7 загиблих і 35 поранених внаслідок цинічного удару ворога.

З метою вшанування пам'яті жертв трагедії, яка сталася 19 квітня 2024 року внаслідок ракетного обстрілу Росією у місті Дніпрі та області оголосити днем трауру в місті Дніпрі 20 квітня 2024 року,

– йдеться у розпорядженні.

На будівлі Дніпровської міської ради, будинках та спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради буде приспущено українські прапори.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих внаслідок підступного удару росіян. Вічна пам'ять!

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