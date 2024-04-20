Вибухи на Дніпропетровщині та в Дніпрі пролунали орієнтовно з 5:10 до 5:19 19 квітня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаку ракетами.
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У Дніпрі оголошено День жалоби
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що у суботу, 20 квітня, у місті оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів окупантів у ніч проти 19 квітня.
Наголошуємо, що відповідне розпорядження вже підписали.
У Дніпрі оголосили 20 квітня Днем жалоби / Фото Борис Філатов
Згідно з останніми оновленнями інформації, загалом в області відомо про 7 загиблих і 35 поранених внаслідок цинічного удару ворога.
З метою вшанування пам'яті жертв трагедії, яка сталася 19 квітня 2024 року внаслідок ракетного обстрілу Росією у місті Дніпрі та області оголосити днем трауру в місті Дніпрі 20 квітня 2024 року,
– йдеться у розпорядженні.
На будівлі Дніпровської міської ради, будинках та спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради буде приспущено українські прапори.
Що відомо про ворожий удар по Дніпру та області: головне
- Вранці 19 квітня ворог вкотре завдав удару по території нашої держави. Зокрема, російські загарбники влучили у п'ятиповерхівку, частково зруйнувавши будівлю.
- Відомо, що у місті пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини та торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура Дніпра.
- Під час атаки по Дніпру ворог також вдарив по об'єктах Укрзалізниці. Так, внаслідок обстрілів було поранено залізничників. У Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель, авто. Знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство.
- Серед загиблих унаслідок обстрілу Дніпра одна зі співробітниць Укрзалізниці. Ще семеро залізничників зазнали поранень. Відомо, що загиблу звали Оксана Стороженко, у неї залишилось двоє неповнолітніх синів.
- На жаль, у Синельниковому загинула ціла родина: матір, бабуся, двоє дітей 14 і 8 років. А 6-річного хлопчика госпіталізували у важкому стані. У Кривому Розі та Павлограді теж пошкоджена інфраструктура та є поранені.