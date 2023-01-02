Напряженная ночь: враги выпустили по Днепропетровщине ракету Х-59МК2 и 3 "Шахида"

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь с 1 на 2 января оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетой и "Шахидами".

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, "первая ночь нового года была напряженной". Он отметил, что регион оккупанты атаковали ракетой. Кроме того, выпустили несколько дронов-камикадзе. Также обстреливали тяжелой артиллерией.

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Ракету сбили вблизи Днепра

По словам Резниченко, защитники из Воздушного командования "Восток" лишили врага любых шансов. Им удалось ликвидировать все четыре воздушных цели, которыми оккупанты хотели атаковать область.

Речь идет о ракете Х-59МК2 и трех "Шахидах". Последние удалось сбить в небе над Днепровским и Каменским районами. А вот ракету – на подходе к самому Днепру. Заметим, что такие ракеты могут выпускать самолеты Су-34 или новые Су-57. Недавно мы рассказывали, что российское войско получило новую партию таких истребителей.

Известно, что в Верховцевской территориальной общине в Каменском районе обломки дрона упали на частное предприятие. В результате вспыхнул пожар. Его удалось потушить пожарным.

Из тяжелой артиллерии оккупанты открывали огонь по Никопольскому району. Известно о четырех ударах по Никополю и Марганцу. В общей сложности в города прилетели более 20 снарядов, выпущенных врагом. В результате повреждена база отдыха. Пока детали уточняются.

К счастью, несмотря на обстрелы, обошлось без пострадавших.

Воздушное командование "Восток" эффективно работает

Как отмечают в ВК "Восток", силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровщиной и Запорожьем сбили 6 "Шахидов". Также удалось ликвидировать одну высокоточную управляемую ракету Х-59МК2. Она курсировала по направлению к Днепру.

Кроме того, еще три "Шахида" сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск. Сделать это удалось благодаря взаимодействию с ВК "Восход".

Ночью атаковали также Киев

Заметим, что уже две ночи подряд оккупанты атакуют Киевщину дронами-камикадзе. Если в ночь на 1 января удалось сбить 32 воздушные цели над столицей, то этой ночью – 22.

Напоминаем, что дроны-камикадзе столь же опасны, как и ракеты. Так что не стоит игнорировать воздушную тревогу. Как только она прозвучит – немедленно отправляйтесь в укрытие. Оставайтесь там до отбоя. Это может спасти вам жизнь.