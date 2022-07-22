В ночь на 22 июля российские военные нанесли массированную атаку по Никополю и Апостоловому. В результате этого разрушены ряд объектов. Среди них – лицей №1 в Апостоловом.

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Удар по лицею был запланирован

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подчеркнул, что россияне целенаправленно били по лицею. Об этом свидетельствуют сообщения, распространяемые росСМИ и другими телеграм-каналами страны-агрессора. Сначала враг рассказывает, что в школах находятся украинские военные, а затем бьет по ним. Мол, речь не идет об атаке гражданских объектов.

Оккупанты уничтожили лицей в Апостоловом / Фото Лукашука и Суспільного

Он также добавил, что россияне распространяли фейк о днепровской школе №23. Мол, в ней расположен опорный пункт ВСУ. Более того, рядом – военная техника. Последнее, к слову, правда. Но говорится об экспонатах времен Второй мировой войны.

И это еще не всё. В лицее Апостолового уцелела одна из памятных табличек на входе. Она посвящена педагогу Александру Залужному.

Это россияне перепутали педагога и ученого с главнокомандующим ВСУ? Хотели таким образом что-то нам доказать? Идиоты. Иначе не скажешь,

– подчеркнул он.

Лицей открыли снова в 2020 году

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, лицей снова открыл свои двери для детей в 2020 году. Перед этим его закрывали на реконструкцию, чтобы обеспечить маленьких украинцев более комфортными условиями.



Так лицей в Апостоловом выглядел до атаки / Фото из телеграма Резниченко

Напомним, что накануне враг попал в школу в Краматорске. Сейчас там продолжаются поисковые работы. Но уже известно, что из-под завалов спасатели извлекли тела трех мирных жителей Донбасса.

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