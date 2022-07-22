У ніч проти 22 липня російські військові завдали масованої атаки по Нікополю та Апостоловому. Внаслідок цього руйнувань зазнали низка об'єктів. Серед них – ліцей №1 в Апостоловому.

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Удар по ліцею був запланований

Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук підкреслив, що росіяни цілеспрямовано били по ліцею. Про це свідчать повідомлення, які поширюються росЗМІ й іншими телеграм-каналами країни-агресорки. Спочатку ворог розповідає, що у школах перебувають українські військові, а потім б'є по них. Мовляв, не йдеться про атаку цивільних об'єктів.

Окупанти знищили ліцей в Апостоловому / Фото Лукашука та Суспільного

Він також додав, що росіяни поширювали фейк про дніпровську школу №23. Мовляв, у ній розташований опорний пункт ЗСУ. Ба більше, поруч – військова техніка. Останнє, до слова, таки правда. Але мовиться про експонати часів Другої світової війни.

І це ще не все. В ліцеї, що в Апостоловому, вціліла одна з пам'ятних табличок на вході. Вона присвячена педагогові Олександру Залужному.

Це росіяни переплутали педагога та науковця з головнокомандувачем ЗСУ? Хотіли таким чином щось нам довести? Ідіоти. Інакше не скажеш,

– підкреслив він.

Ліцей відкрили знову у 2020 році

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ліцей знову відчинив свої двері для дітей у 2020 році. Перед тим його зачиняли на реконструкцію, щоб забезпечити маленьких українців комфортнішими умовами.



Так ліцей в Апостоловому виглядав до атаки / Фото з телеграму Резніченка

Нагадаємо, що напередодні ворог влучив у школу в Краматорську. Наразі там продовжуються пошукові роботи. Але вже відомо, що з-під завалів рятувальники дістали тіла трьох мирних мешканців Донеччини.

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