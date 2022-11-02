Ночью на Днепропетровщине раздавались взрывы: оккупанты совершили самую массированную атаку дронами

Чрезвычайно неспокойной была эта ночь для жителей Днепропетровской области. Враги совершили самую массированную атаку дронами-камикадзе. Рассказываем, что известно о ней.

Как отметил глава ОВА Валентин Резниченко, жители Днепропетровщины ночью слышали грохот в небе. По его словам, это работало украинское ПВО, защищая жителей от атаки иранскими дронами.

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Удалось сбить 6 дронов-камикадзе

По словам главы ОВА, в течение нескольких часов военные из воздушного командования "Восток" сбивали дроны-камикадзе. Им удалось уничтожить 6 БпЛА "Шахид-136", парящие воздушным пространством над областью.

Это была наиболее массированная вражеская атака беспилотниками на регион во время полномасштабной войны. Но противовоздушная оборона справилась. Спасибо нашим героям!,

– отметил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Не обошлось без обстрелов Никополя

Лукашук добавил, что поздно вечером 1 ноября российские военные атаковали Никополь. Для этого враг использовал РСЗО. К счастью, обошлось без пострадавших.

Известно, что под утро оккупанты били по Красногригорьевской общине Никопольщины. Что касается последствий атаки, то они выясняются. Валентин Резниченко добавил, что в других районах прошло без прилетов.

Иран продолжает помогать России в войне

Прежде всего отметим, что передача Ираном ракет России изрядно обеспокоила Пентагон. Но в ведомстве добавили, что еще не владеют информацией, которая могла бы подтвердить этот факт. В то же время отметили, что США обещают ответить, если это произойдет.

Согласно данным разведки, иранскими ракетами Украину могут начать атаковать уже в ноябре. Спикер ГУР МО Андрей Юсов добавил, что сейчас сложно говорить об эффективности этого вида вооружения. К сожалению, узнать точность можно будет только после использования снарядов Россией.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в очередной раз обратился к мировому сообществу. Он отметил важность признания Ирана соучастником агрессии в Европе. Ведь по факту Украина сейчас противостоит не только России и Беларуси, но и вооружающему страну-агрессорку Ирану.

Примечательно, что Иран угрожает не только Украине. Согласно данным журналистов, он может напасть также на соседнюю страну – Саудовскую Аравию. Об этом могут также поднять над некоторыми мечетями красные флаги мести. Напомним, что в прошлый раз они развевались в 2020 году после чего Иран атаковал базы США в Ираке.

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