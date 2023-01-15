В Воздушных силах опровергли заявление Арестовича о "сбитой" в Днепре ракете, возмутившей сеть

Российские военные 14 января попали ракетой Х-22 в многоквартирный дом в Днепре. Во время одного из эфиров Арестович заявил, что ее якобы "сбило" ПВО. В Воздушных силах опровергли это.

В обед 14 января российские военные осуществили первую в новом году массированную ракетную атаку. Одна из выпущенных ракет попала в многоэтажный дом в Днепре.

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В Воздушных силах опровергли заявление Арестовича

Как отметили в Воздушных силах, оккупанты подняли 5 бомбардировщиков Ту-22м3, из которых выпустили 5 ракет Х-22. Известно, что пуски производились из Курской области, а также акватории Азовского моря.

Поскольку поздно вечером Арестович своим заявлением решил буквально подыграть врагу, Воздушным силам пришлось едва ли не провести реконструкцию ракетного удара.

Так, в ведомстве отметили, что одну из ракет враг выпустил из района Курской области около 15:30 14 января. Она и попала в многоэтажку, расположенную по адресу улица Набережная Победы в Днепре.

В Воздушных силах подчеркнули, что радиолокационные средства определили:

приблизительное место запуска;

высоту и скорость полета.

Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет,

– отмечают в Воздушных силах.

Поэтому командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук призвал обращать внимание только на официальные заявления. Их могут производить представители Воздушных сил, Министерства обороны, Генштаба, видов и родов Вооруженных Сил Украины. В то же время он попросил проверять любые "громкие" сообщения, которые разлетаются сетью, ведь сейчас информация – тоже оружие.

В Центре противодействия дезинформации решили подсветить, что же за фейк подразумевается. Речь идет о заявлении, что ракета Х-22 попала в многоквартирный дом якобы потому, что ракету сбили сили ПВО. Да, это именно то, что сказал внештатный советник ОП Алексей Арестович. Надеемся, что после этого зашкварного заявления мы сможем назвать его бывшим советником.

Зашквар Арестовича и жалкое оправдание

Итак, в эфире с Марком Фейгиным Арестович обсуждал ракетный удар по Украине. Разумеется, зашла речь и об атаке по многоквартирном доме в Днепре.

Фейгин, который должен знать, что ракеты типа Х-22 невозможно сбить имеющимися в Украине средствами, решил спросить, были ли на это шансы. И тут, как говорится, Остапа (зачеркиваем) Алексея понесло.

Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала,

– отметил он.

Эта фраза изрядно сыграла врагу на руку. Ведь он еще раз получил возможность обвинить именно украинскую сторону в том, что гибнет мирное население. Интересно, что через час после попадания в жилой дом, российские телеграм-каналы изобиловали радостными сообщениями.

В них оккупанты радовались попаданию. А также, чуть ли не через сообщение, обвиняли именно силы ПВО. Мол, это украинская ракета, запущенная в Донецк, сменила траекторию и упала в Днепре.

Удивительно, Алексей Арестович очень быстро нашел оправдание своим словам. Он не убеждал, что его неправильно поняли. Отнюдь. Самовлюбленный внештатный советник ОП призвал людей "быть умнее". Мол, никто не поверит российским СМИ, разгоняющим его же заявление.

Арестович уверен, что Украину в теракте в Днепре никто винить не будет. Мол, никто не обвинял после падения в Польском Пшеводуве ракеты ПВО, что стало причиной смерти двух польских граждан.

Все прекрасно понимают – не было бы российского удара, не было бы трагедии – независимо от конкретного механизма наступления. Дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22. Ни одна ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений,

– пытался оправдаться Арестович.