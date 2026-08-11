Следователи проверяют возможную причастность России к атаке на украинский самолет в Лейпциге, – СМИ

Дерзкая диверсия на стратегическом европейском объекте едва не обернулась масштабной катастрофой из-за одной технической неисправности. Следователи обнаружили неопровержимые доказательства, указывающие на тщательно спланированную операцию иностранных спецслужб с привлечением целой сети агентов.

Об этом сообщает Tagesschau.

Что удалось установить следователям?

По данным совместного расследования немецких вещателей NDR, WDR и издания Süddeutsche Zeitung, правоохранительные органы Германии обнаружили новые вещественные доказательства по делу о попытке взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпциг-Галле. Речь идет об антенне на дереве, которую следователи считают усилителем сигнала для управления дроном, а также о следах ДНК, которые уже дали важные совпадения в других эпизодах.

По оценкам Федерального ведомства по уголовным делам Германии, дрон, использованный для атаки, был значительно модифицирован. Его оснастили дополнительным аккумулятором, камерой, 5G-роутером и двумя SIM-картами, а позиционные огни сняли, чтобы аппарат было сложнее заметить.

Такя конфигурация позволяла управлять беспилотником через мобильную сеть практически из любой точки мира. А антенна на дереве должна была обеспечить максимально мощный и стабильный сигнал на заключительном этапе наведения.

Видеокамеры зафиксировали момент инцидента во вторник, 4 августа, около 19:30. Дрон на большой скорости врезался в крыло припаркованного украинского грузового самолета "Антонов", где расположены топливные баки.

Однако вместо взрыва аппарат отскочил, упал на землю вверх ногами и уже не мог взлететь. Лишь через несколько часов его случайно заметил сотрудник аэропорта.

В нескольких метрах от дрона криминалисты обнаружили самодельное взрывное устройство, которое отлетело во время удара. Это была обычная консервная банка, плотно наполненная примерно 600 граммами пластиковой взрывчатки Semtex.

Масштабного пожара и уничтожения самолета, как пишут немецкие СМИ, удалось избежать лишь благодаря тому, что детонатор оказался неисправным.

Важнейшей зацепкой для следователей стали следы ДНК злоумышленников. Их обнаружили на жестяной банке с взрывчаткой, на самом дроне и вблизи места происшествия.

Полученные образцы дали так называемое совпадение "след к следу" с другим уголовным делом, а одна из ниточек расследования ведет в Литву.

Что известно о следах ДНК и связи с предыдущими делами?

Хотя эти находки не связывают напрямую с недавними инцидентами с посылками DHL, спецслужбы видят заметные параллели с событиями двухлетней давности. Тогда российская военная разведка ГРУ, по данным следствия, развернула сеть "одноразовых агентов" от Литвы до Германии для рассылки зажигательных устройств.

В том деле также выяснилось, что завербованный молодой украинец ездил в Германию, чтобы забирать компоненты для дронов, специальные крепления и консервные банки, которые хорошо подходили для изготовления подобных бомб.

Напомним, американская разведка связала российские власти с инцидентом в аэропорту Лейпциг-Галле, где возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой. Тогда министр внутренних дел Германии Александр Добриндт подчеркнул, что появление вооруженного взрывчаткой дрона на территории охраняемого аэропорта является совершенно новым сценарием угрозы.

Ситуация приобрела особый резонанс еще и из-за того, что Лейпциг-Галле является ключевым логистическим узлом. По данным некоторых СМИ, в момент атаки один из самолетов мог перевозить военные боеприпасы из Франции.