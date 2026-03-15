Российский БпЛА попал возле блокпоста под Черниговом: есть погибшие и раненые военные

Российский беспилотник атаковал украинский блокпост недалеко от Чернигова. В результате удара ранения получили несколько военнослужащих.

Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает председатель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Что известно об атаке России по блокпосту?

В селе Новоселовка Киселевской общины Черниговского района российский беспилотник совершил атаку на один из украинских блокпостов. По предварительной информации, в результате удара есть погибший и раненые среди военнослужащих, также пострадал полицейский.

На месте происшествия продолжается детонация неустановленных взрывчатых предметов, сброшенных с БпЛА, работают соответствующие службы.

Черниговская область, которая граничит с Россией и Беларусью, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны российской армии.

Оккупанты применяют различные виды вооружения – от артиллерии до ударных дронов. Чаще всего под ударами оказываются приграничные общины, инфраструктура и позиции украинских военных.

