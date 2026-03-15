Российский БпЛА попал возле блокпоста под Черниговом: есть погибшие и раненые военные
- Российский беспилотник атаковал блокпост под Черниговом, ранив нескольких украинских военнослужащих.
- Пострадавших госпитализировали, а Черниговская область регулярно подвергается атакам со стороны российской армии.
Российский беспилотник атаковал украинский блокпост недалеко от Чернигова. В результате удара ранения получили несколько военнослужащих.
Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает председатель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Что известно об атаке России по блокпосту?
В селе Новоселовка Киселевской общины Черниговского района российский беспилотник совершил атаку на один из украинских блокпостов. По предварительной информации, в результате удара есть погибший и раненые среди военнослужащих, также пострадал полицейский.
На месте происшествия продолжается детонация неустановленных взрывчатых предметов, сброшенных с БпЛА, работают соответствующие службы.
Черниговская область, которая граничит с Россией и Беларусью, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны российской армии.
Оккупанты применяют различные виды вооружения – от артиллерии до ударных дронов. Чаще всего под ударами оказываются приграничные общины, инфраструктура и позиции украинских военных.
Что известно о последних атаках по Черниговщине?
В Чернигове 26 февраля прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистической ракеты, взрыв произошел на северных окраинах города. Предварительно повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, информация о пострадавших отсутствует.
Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру в украинских городах. На этот раз под вражеским ударом оказалась многоэтажка в Чернигове. На месте российского удара вспыхнул пожар.