Новости Украины В небе – российские дроны: где сейчас есть угроза обстрела
10 февраля, 18:08
2

В небе – российские дроны: где сейчас есть угроза обстрела

Дарья Смородская

Российская армия продолжает ежедневный террор украинцев. Враг запустил группы дронов по разным областям.

Из-за атаки в Украине объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза – пройдите в безопасное место.

Где сейчас летят российские дроны?

В Украине воздушная тревога: интерактивная карта

 
17:47, 10 февраля

Вражеский БпЛА на юге Николаевщины, привлечены средства для его сбивания.

17:34, 10 февраля

БпЛА с Сумщины на Черниговщину (Нежинский район).

17:00, 10 февраля

Вражеские БПЛА на Сумщине западным курсом в направлении Черниговщины.