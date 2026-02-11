Российские дроны атакуют Украину: воздушная тревога распространяется по областям

Вечером в среду, 11 февраля, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" в ряде восточных, северных и южных областей уже объявили воздушную тревогу.

Куда движутся вражеские дроны, для каких областей есть угроза удара и что известно об атаке – читайте в материале 24 Канала.

Где сейчас фиксируют "Шахеды"?