Укр Рус
24 Канал Новости Украины Российские дроны атакуют Украину: воздушная тревога распространяется по областям
11 февраля, 21:41
2

Российские дроны атакуют Украину: воздушная тревога распространяется по областям

Полина Буянова

Вечером в среду, 11 февраля, российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" в ряде восточных, северных и южных областей уже объявили воздушную тревогу.

Куда движутся вражеские дроны, для каких областей есть угроза удара и что известно об атаке – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Не могли поверить, – пограничники показали новое украинское оружие против "Шахедов" и "Молний"

Где сейчас фиксируют "Шахеды"?

 

20:54, 11 февраля

Вражеские БпЛА на юге Харьковщины – курс северо-западный.

20:07, 11 февраля

Вражеские БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей – в направлении Днепра.

19:59, 11 февраля

Вражеские БпЛА севернее Харькова.

19:44, 11 февраля

Несколько вражеских БпЛА в направлении Днепра с востока, работает противовоздушная оборона.